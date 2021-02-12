ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021г на уровне 3-4% с замедлением до 2-3% в 2023г

ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году в интервале 3,0-4,0%, в 2022 году - в интервале 2,5-3,5%, в 2023 году - в интервале 2,0-3,0%, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

Как сообщалось, в 2020 году экономика РФ упала на 3,1%, что оказалось лучше, чем ожидали ЦБ, правительство и аналитики.

"ВВП в 2020 году сократился на 3,1%. Это меньше, чем Банк России ожидал ранее. Восстановление экономики, по оценкам Банка России, продолжалось и в IV квартале 2020 года. Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказало гораздо менее значимое сдерживающее влияние на экономику, чем ожидалось. Это связано с точечным характером ограничительных мер и значительной адаптацией граждан и предприятий к новым условиям. В IV квартале 2020 года продолжалось восстановление реальных доходов населения и началось снижение безработицы", - говорится в сообщении ЦБ.

"Оперативные индикаторы экономической активности свидетельствуют о продолжении восстановления экономики в начале 2021 года. Темпы восстановления будут поддержаны улучшением потребительских и деловых настроений на фоне частичного снятия ограничительных мер и вакцинации населения от коронавируса", - отмечают в ЦБ.

"Банк России прогнозирует восстановительный рост российской экономики в 2021 году на 3,0-4,0%. Однако масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться. В 2022-2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5-3,5 и 2,0-3,0% соответственно", - прогнозируют аналитики ЦБ.

"На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать динамика пандемии коронавируса в России и в мире, характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также траектория бюджетной консолидации. Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в течение 2021 года", - отмечается в сообщении.

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября, в феврале министерство планировало уточнить прогноз), в 2022 году - на уровне 3,4%, в 2023 году - 3,0%.

Если в 2021 году прогноз министерства находится в нижней половине интервального прогноза ЦБ, то в 2022 и 2023 годах он практически на верхней границе интервала ЦБ, то есть Банк России более консервативно оценивает перспективы роста в 2022-2023 годах.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце январе, еще консервативнее - в 2021 году они ожидают восстановительный рост экономики на 2,8%, а в 2022 году - рост лишь на 2,3%.