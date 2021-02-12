Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0609 RUR   0.0231 GBR   2.3449 TRY   0.2417

Цена на нефть

11.02 $/bbl   WTI 58.24 -0.44 Brent 61.14 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.02.2021 18:42

Лукашенко предложил совместить референдум по новой Конституции Белоруссии с местными выборами

Референдум по Конституции могут совместить с местными выборами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие... По-моему, у нас там местные выборы... Думаю, это будет нормально. Это будет экономия средств", - сказал Лукашенко в пятницу на всебелорусском народном собрании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, СРОКИ


Похожие новости


Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальной для организации диалога с гражданским обществом - Лавров Новые выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции - Лукашенко Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию Момент для того, чтобы президент Белоруссии поделился полномочиями с другими ветвями власти, еще не наступил - Лукашенко Со временем Белоруссия придет к вопросу об изменении Конституции - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]