Лукашенко предложил совместить референдум по новой Конституции Белоруссии с местными выборами

Референдум по Конституции могут совместить с местными выборами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие... По-моему, у нас там местные выборы... Думаю, это будет нормально. Это будет экономия средств", - сказал Лукашенко в пятницу на всебелорусском народном собрании.