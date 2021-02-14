В РФ за сутки выявлено более 14 тыс. новых случаев COVID-19, 430 человек скончались - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 тыс. 185 случаев, умерли за сутки 430 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 14 тыс. 185 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 587 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки из больниц были выписаны 15 тыс. 194 выздоровевших, подтверждено 430 летальных исходов от коронавируса.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявлено 1 тыс. 559 новых случаев заражения COVID-19, 58 пациентов скончались, 2 тыс. 89 выздоровели.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн. 71 тыс. 883 случая коронавирусной инфекции (+0,35%), 80 тыс. 126 умерших и 35 млн. 931 тыс. 11 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 106,8 млн тестов на COVID-19, из них 377 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 631 тыс. 409 человек.