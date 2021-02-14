Украина должна отвечать на огонь противника в Донбассе, заявляет глава украинской делегации в ТКГ Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что на каждый выстрел противника на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны.
"Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид, и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.
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