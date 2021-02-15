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Дальнее зарубежье 15.02.2021 14:33

Премьер Великобритании объявил о начале вакцинации от COVID-19 пожилых людей

В Великобритании стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19 пожилых и входящих в группы риска жителей, сообщил в понедельник британский премьер Борис Джонсон.

"Сегодня мы приступаем к следующей фазе нашей программы вакцинации - теперь вакцину предлагают людям в возрасте 65-69 лет и клинически уязвимым", - написал Джонсон в своём твиттере.

Кроме того, премьер посоветовал жителям старше 70 лет, ещё не получившим первую дозу вакцины от COVID-19, "обратиться к участковому врачу общей практики и забронировать вакцинацию".

В минувшие выходные министры британского кабинета, медицинские работники и волонтеры приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса, чтобы личным примером побудить людей старшего поколения и входящих в группы риска сделать прививки.

"Очень важно, чтобы все люди в возрасте 70 лет и старше, которые еще не прошли вакцинацию, в эти выходные связались с Национальной службой здравоохранения (NHS) и записались на прививку", - сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

13 февраля сообщалось, что около 14,6 млн или 90% британцев из четырех основных приоритетных групп получили первую дозу вакцины от COVID-19, второй компонент препарата был введен 530 тыс. человек. Власти надеются к 15 февраля охватить оставшихся представителей этих групп, пишет издание Financial Times.

С начала пандемии коронавируса в Великобритании выявлено свыше 4 млн случаев COVID-19, зарегистрировано более 117 тыс. летальных исходов среди инфицированных.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ПОЖИЛЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]