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Карабахский конфликт 16.02.2021 23:06

Посредники по Карабаху обсудили с главами МИД Азербайджана и Армении вопросы обеспечения стабильности в регионе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от Соединенных Штатов Америки) выступили с заявлением по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении.

Сопредседатели отдельно по видеоконференцсвязи побеседовали 16 февраля с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В переговорах также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ (PRCiO) Анджей Каспшик.

«Сопредседатели провели с каждым министром продолжительный и предметный обмен мнениями по вопросам, связанным с обеспечением стабильности в регионе, модальностями процесса посредничества и ролью личного представителя действующего председателя ОБСЕ в этом процессе», - подчеркивается в заявлении, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]