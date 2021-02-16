Посредники по Карабаху обсудили с главами МИД Азербайджана и Армении вопросы обеспечения стабильности в регионе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от Соединенных Штатов Америки) выступили с заявлением по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении.

Сопредседатели отдельно по видеоконференцсвязи побеседовали 16 февраля с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В переговорах также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ (PRCiO) Анджей Каспшик.

«Сопредседатели провели с каждым министром продолжительный и предметный обмен мнениями по вопросам, связанным с обеспечением стабильности в регионе, модальностями процесса посредничества и ролью личного представителя действующего председателя ОБСЕ в этом процессе», - подчеркивается в заявлении, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов