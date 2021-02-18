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Финансы 18.02.2021 17:30

Остаток средств по нотам и депозитным аукционам на конец 2020г оценивается в 950 млн манатов – ЦБА

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 января 2021 года составляет 950 млн манатов.

"В 2020 году Центробанк провел 62 депозитных аукциона и 46 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 950 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за 2020 год.

По данным ЦБА, на конец 2020 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 300 млн манатов, посредством размещения нот - 650 млн манатов.

"Для предотвращения влияния коронавируса, поддержки макроэкономической стабильности и валютного рынка, ЦБА внес изменения в сроки стерилизационных инструментов. Так вместо 28 дней депозитные аукционы начали проводиться на срок до 14 дней, а долгосрочные аукционы по размещению нот - на 28 дней. Всего за отчетный период было проведено 7 долгосрочных и 39 28-дневных аукционов по размещению нот", - подчеркивает ЦБА.

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 января 2021 года по сравнению с показателем на конец 2019 года не изменился.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ДЕПОЗИТЫ, НОТЫ, ОСТАТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]