Остаток средств по нотам и депозитным аукционам на конец 2020г оценивается в 950 млн манатов – ЦБА

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 января 2021 года составляет 950 млн манатов.

"В 2020 году Центробанк провел 62 депозитных аукциона и 46 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 950 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за 2020 год.

По данным ЦБА, на конец 2020 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 300 млн манатов, посредством размещения нот - 650 млн манатов.

"Для предотвращения влияния коронавируса, поддержки макроэкономической стабильности и валютного рынка, ЦБА внес изменения в сроки стерилизационных инструментов. Так вместо 28 дней депозитные аукционы начали проводиться на срок до 14 дней, а долгосрочные аукционы по размещению нот - на 28 дней. Всего за отчетный период было проведено 7 долгосрочных и 39 28-дневных аукционов по размещению нот", - подчеркивает ЦБА.

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 января 2021 года по сравнению с показателем на конец 2019 года не изменился.

А.Мамедов