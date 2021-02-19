В Мьянме скончалась получившая ранение участница акции протеста против военного переворота

В Мьянме в пятницу скончалась молодая женщина, которая на прошлой неделе получила ранение в голову во время протестов против произошедшего 1 февраля военного переворота, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на брата погибшей.
По словам брата, девушка была ранена в голову выстрелом полицейского 9 февраля в столице страны Нейпьидо. Ее доставили в больницу, где все это время она находилась на системе жизнеобеспечения. При этом врачи говорили, что шансов на выздоровление нет.
По данным AP, на видео, на котором запечатлен момент выстрела, видно, как девушка укрывается от водометов и внезапно падает на землю после того, как пуля пробила мотоциклетный шлем, который был на ней в тот момент.
Данный случай является первым подтвержденным случаем смерти человека во время протестов, сопровождающихся столкновениями с полицией.
Выступления противников военного переворота в Мьянме продолжаются около двух недель.
В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
В отношении госсоветника выдвинули два обвинения - в нелегальном экспорте и эксплуатации портативных радиостанций и в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Между тем, как утверждает агентство Associated Press, освобождение Аун Сан Су Чжи является основным требованием протестующих.
События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. Президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.
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