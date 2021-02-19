Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0551 RUR   0.023 GBR   2.3729 TRY   0.2435

Цена на нефть

18.02 $/bbl   WTI 60.52 -0.62 Brent 63.93 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 19.02.2021 14:44

AZAL с 1 марта возобновляет рейсы из Баку в Дубай

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 1 марта 2021 года возобновит выполнение рейсов по маршруту Баку-Дубай-Баку.

«Продажа билетов на рейсы по маршруту Баку-Дубай-Баку уже открылась. Полеты начнутся 1 марта и будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. При благоприятной эпидемиологической обстановке, в период с 19 по 29 марта рейсы по данному маршруту будут осуществляться ежедневно», - отмечает компания.

Билеты на рейсы можно будет приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Пассажирам авиарейса Баку-Дубай необходимо: заранее оформить визу в ОАЭ тем, кому она необходима или у кого срок действия визы истек; загрузить и зарегистрировать приложение «COVID-19 DXB Smart App» до прибытия в Дубай; получить справку об отсутствии COVID-19.

Пассажирам рейса по направлению Дубай-Баку следует: проверить право въезда в Азербайджан; получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Для пассажиров обоих направлений следует убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДУБАЙ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]