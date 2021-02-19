AZAL с 1 марта возобновляет рейсы из Баку в Дубай

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 1 марта 2021 года возобновит выполнение рейсов по маршруту Баку-Дубай-Баку.

«Продажа билетов на рейсы по маршруту Баку-Дубай-Баку уже открылась. Полеты начнутся 1 марта и будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. При благоприятной эпидемиологической обстановке, в период с 19 по 29 марта рейсы по данному маршруту будут осуществляться ежедневно», - отмечает компания.

Билеты на рейсы можно будет приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Пассажирам авиарейса Баку-Дубай необходимо: заранее оформить визу в ОАЭ тем, кому она необходима или у кого срок действия визы истек; загрузить и зарегистрировать приложение «COVID-19 DXB Smart App» до прибытия в Дубай; получить справку об отсутствии COVID-19.

Пассажирам рейса по направлению Дубай-Баку следует: проверить право въезда в Азербайджан; получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Для пассажиров обоих направлений следует убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

Н.Аббасова