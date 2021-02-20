Первые поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ ожидаются в марте

Начало поставок белорусских нефтепродуктов в российских портах ожидается в марте 2021 года, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев.

"Март у нас заявлен и обозначен в распоряжении правительства РФ и уже подписанном соглашении. Март - грузы пойдут", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала поставки.

"Сейчас идёт обсуждение "Петербургского нефтяного терминала", знаю, что Усть-Луга обсуждает вопрос с оператором, назначенным оператором железнодорожным "Атлантом", и, соответственно (идёт обсуждение -ИФ) с "Белорусской нефтяной компанией", "Новой нефтяной компанией" как представителями грузоотправителя", - добавил Зверев.

"Два министра (транспорта РФ и Беларуси - ИФ) поставили нам задачу, чтобы первые договоры уже были подписаны сегодня. Думаю, что в течение ближайшего времени будут подписаны все, это теперь уже предусмотрено действующим соглашением, которое вступило в силу", - сообщил Зверев.

Россия и Беларусь в пятницу подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Соглашение предусматривает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масла в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах.

Такой же объем в размере 9,836 млн тонн грузов в 2021-2023 годах указан в опубликованном ранее проекте соглашения по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ. В приложении к проекту также указаны предполагаемые объемы и номенклатура перевозки грузов по ж/д маршрутам.

Как сообщалось, соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу "бери или плати" (take-or-pay). В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Годовые объемы перевозок грузов будут определены на основании заключенных между сторонами контрактов, при этом по решению совместной комиссии предусматривается возможность пересмотра объемов и номенклатуры грузов.