Первые поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ ожидаются в марте

Начало поставок белорусских нефтепродуктов в российских портах ожидается в марте 2021 года, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев.
"Март у нас заявлен и обозначен в распоряжении правительства РФ и уже подписанном соглашении. Март - грузы пойдут", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала поставки.
"Сейчас идёт обсуждение "Петербургского нефтяного терминала", знаю, что Усть-Луга обсуждает вопрос с оператором, назначенным оператором железнодорожным "Атлантом", и, соответственно (идёт обсуждение -ИФ) с "Белорусской нефтяной компанией", "Новой нефтяной компанией" как представителями грузоотправителя", - добавил Зверев.
"Два министра (транспорта РФ и Беларуси - ИФ) поставили нам задачу, чтобы первые договоры уже были подписаны сегодня. Думаю, что в течение ближайшего времени будут подписаны все, это теперь уже предусмотрено действующим соглашением, которое вступило в силу", - сообщил Зверев.
Россия и Беларусь в пятницу подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Соглашение предусматривает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масла в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах.
Такой же объем в размере 9,836 млн тонн грузов в 2021-2023 годах указан в опубликованном ранее проекте соглашения по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ. В приложении к проекту также указаны предполагаемые объемы и номенклатура перевозки грузов по ж/д маршрутам.
Как сообщалось, соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу "бери или плати" (take-or-pay). В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.
Годовые объемы перевозок грузов будут определены на основании заключенных между сторонами контрактов, при этом по решению совместной комиссии предусматривается возможность пересмотра объемов и номенклатуры грузов.
Оккупация русской церкви это зловещее проявление самой отпетой русофобии - депутат Госдумы РФ об арменизации русской церкви в Шуше
Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции
МЧС Азербайджана и России обезвредили в Карабахе около 900 мин
Суточный прирост новых случаев COVID-19 на Украине снизился
Четвертую ночь в ряде городов Каталонии не утихают беспорядки из-за ареста рэп-исполнителя
РФ произвела свыше 10 млн доз "Спутника V", более 80 тыс. "ЭпиВакКороны" - Мишустин
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Мантуров не видит трагедии в том, что военные США получили "Панцирь"
Глава МАГАТЭ в субботу проведет переговоры в Тегеране
Переговоры с Турцией о поставке новой партии С-400 не заморожены - глава "Рособоронэкспорта"
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств