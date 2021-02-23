Baker Tilly Audit Azerbaycan стала аудитором Azerpoct

ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan" стала аудитором ООО «Azerpoct».

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Azerpoct и Baker Tilly Audit Azerbaycan подписали контракт. Согласно контракту Baker Tilly Audit Azerbaycan будет проводить аудит Azerpoct по международным стандартам финансовой отчетности за 2020-2022гг.

Стоимость контракта – 123,9 тыс. манатов.

Р.Ахмедов