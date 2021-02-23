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Финансы 23.02.2021 11:20

Baker Tilly Audit Azerbaycan стала аудитором Azerpoct

ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan" стала аудитором ООО «Azerpoct».

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Azerpoct и Baker Tilly Audit Azerbaycan подписали контракт. Согласно контракту Baker Tilly Audit Azerbaycan будет проводить аудит Azerpoct по международным стандартам финансовой отчетности за 2020-2022гг.

Стоимость контракта – 123,9 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРПОЧТ, АУДИТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]