Парламент Азербайджана утвердил меморандум с Туркменистаном на разработку месторождения «Достлуг» на Каспии

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник утвердил меморандум о взаимопонимании по месторождению «Достлуг» между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщалось, Азербайджан и Туркменистан 21 января 2021 года подписали межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Месторождение Достлуг было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.

А.Мамедов