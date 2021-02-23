Парламент Азербайджана утвердил меморандум с Туркменистаном на разработку месторождения «Достлуг» на Каспии

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник утвердил меморандум о взаимопонимании по месторождению «Достлуг» между Азербайджаном и Туркменистаном.
Как сообщалось, Азербайджан и Туркменистан 21 января 2021 года подписали межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.
Месторождение Достлуг было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.
А.Мамедов
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