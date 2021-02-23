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ТЭК 23.02.2021 11:58

Парламент Азербайджана утвердил меморандум с Туркменистаном на разработку месторождения «Достлуг» на Каспии

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник утвердил меморандум о взаимопонимании по месторождению «Достлуг» между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщалось, Азербайджан и Туркменистан 21 января 2021 года подписали межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Месторождение Достлуг было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.

А.Мамедов

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Тэги: ДОСТЛУГ, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]