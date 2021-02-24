AzerGold привлекла Inspectorate International Limited к инспекции аффинажа сплавов с драгметаллами

ЗАО «AzerGold» привлекло британскую компанию «Inspectorate International Limited» для инспекции процесса очистки сплавов с содержанием золота/серебра.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, AzerGold подписал контракт с Inspectorate International Limited на услуги по контролю над всем процессом с момента приема сплавов с содержанием золота/серебра аффинажной компанией «Argor-Heraeus SA» до момента их очистки.
Стоимость контракта составляет 16,728 тыс. манатов
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.
В настоящее время AzerGold осуществляет добычу и экспорт золота и серебра только с месторождения Човдар в рамках этапа наземной разработки.
Н.Аббасова
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