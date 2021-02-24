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Инфраструктура и тендеры 24.02.2021 11:34

AzerGold привлекла Inspectorate International Limited к инспекции аффинажа сплавов с драгметаллами

ЗАО «AzerGold» привлекло британскую компанию «Inspectorate International Limited» для инспекции процесса очистки сплавов с содержанием золота/серебра.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, AzerGold подписал контракт с Inspectorate International Limited на услуги по контролю над всем процессом с момента приема сплавов с содержанием золота/серебра аффинажной компанией «Argor-Heraeus SA» до момента их очистки.

Стоимость контракта составляет 16,728 тыс. манатов

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

В настоящее время AzerGold осуществляет добычу и экспорт золота и серебра только с месторождения Човдар в рамках этапа наземной разработки.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZERGOLD, СПЛАВЫ, АФФИНАЖ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]