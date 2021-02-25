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Бизнес и законодательство 25.02.2021 17:34

Volvo Cars и Geely отказались от плана полного слияния, объединят ряд бизнесов

Шведская Volvo Cars AB и китайская Geely Automobile Holdings Ltd объединят бизнесы по производству двигателей и трансмиссий, при этом они отказались от полномасштабного слияния, сообщили компании.

Этот шаг отражает общемировую тенденцию, которая получает всё больше одобрения со стороны инвесторов, когда компании фокусируются на более узких сегментах бизнеса, а не создают более крупные конгломераты, часто снижающие стоимость составляющих их бизнесов, отмечает The Wall Street Journal.

Согласно соглашению Volvo Cars и Geely, они остаются самостоятельными предприятиями, входящими в Zhejiang Geely Holding Group, владельцем которой является китайский миллиардер Ли Шуфу.

Это решение позволит Geely продвинуться с планами по привлечению почти $3 млрд за счет листинга на площадке Star Market Шанхайской биржи. Кроме того, возобновляются разговоры о том, что Volvo также может провести IPO, отмечается в статье.

Два автопроизводителя объявили примерно год назад о том, что ведут переговоры и рассматривают возможность объединения бизнесов и создания глобальной группы. Однако теперь компании указали на обеспокоенность тем, что проблемы интеграции могут отвлечь их от трансформации отрасли в связи с переходом на электромобили.

"Полное слияние привело бы к слишком большому фокусу на внутреннюю жизнь компаний и организационным спорам", - заявил главный исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон в интервью WSJ.

По итогам обсуждений компании выяснили, что основная часть экономии, которой они смогут достичь при слиянии, будет получена за счет совместного использования программного обеспечения, а не общих компонентов, таких как шасси и силовые агрегаты.

Котировки акций Geely по итогам торгов в Гонконге выросли на 2,7%. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 16% и превышает 270 млрд гонконгских долларов ($34,8 млрд).

Geely является глобальной автомобильной группой, владеющей рядом хорошо известных брендов, включая Geely Auto, LYNK & CO, Volvo Cars, Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие. Штат Geely превышает 52 тыс. сотрудников.

Volvo Cars работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. В 2020 году ее продажи по всему миру составили 661,713 тыс. машин, снизившись на 6,2%. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 41,5 тыс. сотрудников.

Geely является владельцем Volvo Cars с 2010 года.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, КИТАЙ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, СЛИЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]