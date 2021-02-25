Бизнес-модель Muganbank остается неустойчивой и банку может потребоваться помощь со стороны мажоритарного акционера - оценка

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги азербайджанского «Muganbank» на уровне «ССС+/С».

При этом прогноз по рейтингам пересмотрен с «Негативного» на «Стабильный» ввиду стабилизации показателей фондирования и ликвидности, говорится в сообщении агентства.

«Пересмотр прогноза отражает повышение стабильности базы фондирования и показателей ликвидности банка за последние три месяца. Кроме того, стабилизация базы депозитов и получение средств со стороны Центрального банка Азербайджана обусловили улучшение показателей ликвидности Muganbank», - подчеркивается в сообщении.

По данным на 19 февраля 2021 года ликвидные активы банка составляли 97 млн манатов (около 15% совокупных активов). Банк выполнял регулятивные требования к коэффициенту быстрой ликвидности в период с января 2020 года по февраль 2021 года. Этот показатель поддерживался на уровне устойчиво выше 40% с начала декабря 2020 года и составил 77% по данным на 19 февраля 2021 годом в сравнении с регуляторным минимумом 30%.

«Мы полагаем, что банк сможет поддерживать достаточные показатели ликвидности в 2021 году благодаря стабилизации базы депозитов», - отмечает агентство.

S&P не прогнозирует значительного оттока депозитов из банка после истечения 4 апреля 2021 года срока действия государственной программы страхования розничных вкладов в полном объеме. «Мы полагаем, что после этой даты размер компенсации по застрахованным вкладам физических лиц снизится до 100 тыс. манатов (около $58,8 тыс.) на одного вкладчика. Только около 15% депозитов Muganbank превышают указанный объем. Причем часть таких депозитов приходится на связанные организации, вследствие чего, по нашему мнению, эти депозиты сопряжены с меньшим риском потери доверия вкладчиков», - подчеркивается в информации.

Muganbank отразил убытки в размере 2,2 млн манатов за 2020 год (без учета расходов на формирование резервов; данные приведены в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета).

Кроме этого, Muganbank увеличил ставки по депозитам в 2020 году, чтобы сократить отток депозитов, негативно влияющий на показатели его прибыльности. «Значение чистой прибыли было положительным лишь благодаря высвобождению резервов в связи с восстановлением проблемных кредитов. Мы отмечаем, что показатели банка по МСФО могут оказаться существенно слабее в связи с разными подходами к учету резервов», - отмечается в информации.

По состоянию на конец 2020 года Muganbank выполнял требования регулятора к достаточности капитала с большим запасом. В частности, коэффициент капитала 1-го уровня составлял 15,3% (регулятивный минимум - 5%), коэффициент достаточности совокупного капитала составлял 18,7% (минимум 10%). «Мы ожидаем, что банк и в дальнейшем будет выполнять регуляторные требования, даже с учетом наших прогнозов в отношении того, что рассчитываемый нами коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital — RAC), останется очень низким — около 1% в 2021 г», - подчеркивается в сообщении.

Несмотря на улучшение показателей ликвидности, S&P полагает, что бизнес-модель Muganbank остается неустойчивой и банку может потребоваться помощь со стороны мажоритарного акционера.

«Насколько мы понимаем, в ближайшие месяцы Muganbank планирует пересмотреть стратегию, чтобы урегулировать проблемы, связанные с низкими показателями прибыльности, и составить план развития», - отмечается в информации.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам Muganbank отражает ожидания того, что улучшение макроэкономической ситуации в Азербайджане будет способствовать поддержанию стабильности банка и он сможет поддерживать достаточные показатели ликвидности, не допуская при этом значительного оттока депозитов клиентов в ближайшие 12 месяцев.

Агентство может понизить рейтинги банка в ближайшие 12 месяцев в случае ослабления показателей ликвидности вследствие возобновившегося оттока депозитов, который не будет своевременно и в полной мере компенсироваться поддержкой со стороны акционера или центрального банка как кредитора последней инстанции.

В то же время агентство может предпринять позитивное рейтинговое действие в ближайшие 12 месяцев, если банк продемонстрирует: поддержание адекватных показателей ликвидности на протяжении длительного времени; стабильность розничных депозитов после истечения срока полной гарантии в отношении имеющихся вкладов в апреле 2021 года; улучшение качества активов путем дальнейшего сокращения проблемных кредитов, накопленных в прошлые периоды; укрепление показателей капитализации за счет удержания большего объема прибыли и (или) вливаний капитала; эффективность новой среднесрочной стратегии, нацеленной на переход к прибыльной и устойчивой бизнес-модели.

Muganbank образован в ноябре 1992 года. Акционерами банка являются 4 физических лица.

А.Азизов