Власти ЕС на фоне пандемии COVID-19 считают необходимым сохранять жесткие ограничения - заявление

Руководство ЕС в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 выступает за сохранение в силе жестких ограничительных мер, вместе с тем ставя задачей ускорение процесса вакцинации, говорится в заявлении Европейского совета по итогам виртуального саммита ЕС.
"Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, и новые варианты (COVID-19 - ИФ) представляют дополнительный вызов. Таким образом мы должны поддерживать жесткие ограничения и одновременно с тем наращивать усилия по ускорению распределения вакцин", - отмечается в документе.
В частности, речь идет об ограничении не имеющих первостепенное значение путешествий жителей ЕС.
В то же время, согласно заявлению, вакцинация от COVID-19 стартовала во всех странах союза, но вместе с тем ЕС "немедленно нужно ускорить авторизацию, производство и распределение вакцин, а также процесс вакцинации". Кроме этого, поставлена задача улучшать методы обнаружения вариантов COVID-19 с целью контролировать их распространение.
В ЕС призвали работать над общим подходом к созданию сертификатов вакцинации.
Лидеры ЕС также пообещали помогать странам за пределами союза бороться с пандемией. Так, согласно заявлению, ЕС "привержен задаче улучшить доступ к вакцинам приоритетным группам населения в соседствующих (с ЕС - ИФ) районах и не только", а также поддержать COVAX - глобальную инициативу по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19; причем в данный момент вакцины, как ожидается, посредством COVAX будут поступать в 92 страны с низким и средним уровнем доходов.
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