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Дальнее зарубежье 26.02.2021 20:50

Страны мира не демонстрируют готовности сократить выбросы парниковых газов в достаточных объемах - ООН

Катастрофических последствий глобального потепления на Земле, скорее всего, не удастся избежать, если страны мира намерены сокращать выбросы парниковых газов в соответствии со своими нынешними обещаниями и не более того, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявления представителей ООН.

В то время как страны мира сталкиваются с чрезвычайной ситуацией, которая в перспективе может положить конец жизни человечества на планете, и несмотря на все исследования, доклады и четкие предупреждения ученых со всего мира, многие страны ведут свои дела по-прежнему, заявила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса.

СМИ напоминают, что в соответствии с Парижским соглашением 2016 года по климату его участники - их 195 и ЕС - каждые пять лет берут на себя определенные обязательства по снижению выбросов парниковых газов. Предыдущий срок обнародования обязательств истек в 2020 году, при этом до 2021 года только 75 стран и ЕС представили подобные планы действий.

Однако оценка ООН обещаний этих стран показала, что вновь объявленные обязательства касаются лишь примерно 30% всех объемов выбрасываемых парниковых газов. При этом реализация данных обязательств приведет к снижению выбросов менее чем на 1% в период до 2030 года.

Между тем, межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата полагает, что выбросы парниковых газов по сравнению с уровнем 2010 году должны снизиться на 45% к 2030 году. Только таким образом, уточняют СМИ, человечеству удастся избежать роста мировых температур на 1,5 градуса по Цельсию - цели Парижского соглашения по климату.

Эспиноса в свою очередь отметила, что в ряде случаев можно понять, почему страны, которым в 2020 году пришлось бороться с пандемией COVID-19, не обнародовали свои планы сократить выбросы газов. Однако, по ее словам, пандемия не отменяет угрозу климатических изменений на Земле.

Генсек ООН Антониу Гуттериш, характеризуя выводы ООН по поводу исполнения Парижского соглашения, назвал такой результат "красной тревогой" для нашей планеты".

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.

Страны-участницы договора обязались прикладывать усилия для ограничения повышения средней температуры поверхности Земли на 2-1,5 градуса по Цельсию. При этом в 2019 гожу в ООН заявили, что для сдерживания глобального потепления необходимо сокращать выбросы парниковых газов на 7,6%.

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Тэги: ООН, КЛИМАТ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРОБЛЕМЫ


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