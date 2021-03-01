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СНГ 01.03.2021 17:59

Спецслужба Киргизии подозревает зятя экс-президента Жээнбекова в незаконном обогащении

В отношении депутата парламента Киргизии Алиярбека Абжалиева начато досудебное производство по факту незаконного обогащения, сообщила в понедельник пресс-служба Госкомитета национальной безопасности страны.

"Антикоррупционной службой ГКНБ Киргизии установлены факты незаконного обогащения со стороны депутата парламента страны Алиярбека Абжалиева, начато досудебное производство", - сообщили в ГКНБ.

По информации спецслужб, Абжалиев, являясь депутатом парламента, а также используя родственные отношения с экс-президентом Киргизии, активно вмешивался в работу государственных органов, при этом лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных интересов.

"Установлено, что Абжалиев, работая на государственных должностях, приобрел имущественные активы несопоставимые с его официальными доходами, в частности, более 20 элитных квартир, жилые дома в VIP-городках Бишкека, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также недвижимость в Турции и ОАЭ", - отметили в ГКНБ.

Кроме того, добавили в ведомстве, Абжалиев инвестировал средства в строительство многоквартирных домов в Бишкеке и коммерческих объектов, а также в месторождения каменного угля и золота.

Абжалиев является депутатом парламента Киргизии от фракции "Республика - Ата Журт" с 2015 года. По информации местных СМИ, сын Абжалиева женат на дочери экс-президента страны Сооронбая Жээнбекова.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЖЭЭНБЕКОВ, ЗЯТЬ, СПЕЦСЛУЖБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]