ЕК к марту подготовит законопроект о введении электронных паспортов по вакцинации от COVID-19

Еврокомиссия в марте представит законопроект о введении так называемых "зелёных цифровых паспортов", которые будут содержать информацию по вакцинации от COVID-19, тестированию и выздоровлению от заражения вирусом COVID-19, заявила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Целью (введения паспортов - ИФ) является предоставление доказательств того, что человек прошёл вакцинацию, результатов тестов тех, кто ещё не смог получить вакцину, а также информацию о выздоровлении от COVID-19", - написала фон дер Ляйен в своём твиттере.
Она добавила, что такой паспорт призван "облегчить жизнь европейцев".
"Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно перемещаться в Европейском союзе или за его пределами для работы или туризма", - подчеркнула фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, данный документ "будет обеспечивать защиту, безопасность и конфиденциальность данных".
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