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ЕК к марту подготовит законопроект о введении электронных паспортов по вакцинации от COVID-19

Еврокомиссия в марте представит законопроект о введении так называемых "зелёных цифровых паспортов", которые будут содержать информацию по вакцинации от COVID-19, тестированию и выздоровлению от заражения вирусом COVID-19, заявила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Целью (введения паспортов - ИФ) является предоставление доказательств того, что человек прошёл вакцинацию, результатов тестов тех, кто ещё не смог получить вакцину, а также информацию о выздоровлении от COVID-19", - написала фон дер Ляйен в своём твиттере.

Она добавила, что такой паспорт призван "облегчить жизнь европейцев".

"Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно перемещаться в Европейском союзе или за его пределами для работы или туризма", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, данный документ "будет обеспечивать защиту, безопасность и конфиденциальность данных".

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ПАСПОРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]