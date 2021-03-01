Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0531 RUR   0.0229 GBR   2.3751 TRY   0.2296

Цена на нефть

26.02 $/bbl   WTI 61.50 -2.03 Brent 64.42 -2.46

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.03.2021 18:02

Россия не будет участвовать в соглашении об условиях деятельности в Ереване российско-армянского университета

Правительство России приняло решение не участвовать в соглашении об условиях деятельности в Ереване российско - армянского университета, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Минобрнауки, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о направлении армянской стороне уведомления о намерении Российской Федерации не становиться участником соглашения между правительством РФ и правительством Армении об условиях деятельности в Ереване российско - армянского университета, подписанного 14 мая 2015 года", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном в понедельник.

В документе отмечается, что российскому МИДу поручено уведомить армянскую сторону о принятом решении.

В документе не названы причины принятого решения. Ранее на официальном сайте правительства РФ в связи с подписанием в мае 2014 года межправсоглашения сообщалось, что российско-армянский университет был учреждён в рамках реализации российско-армянского межправительственного соглашения об условиях учреждения и деятельности университета. Вуз находится в совместном ведении России и Армении.

Первый набор студентов был проведён в феврале 1999 года.

Обучение в Университете ведётся на русском языке с обязательным преподаванием армянского языка.

Деятельность Университета финансируется в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013-2020 годы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, -АРМЕНИЯ, УНИВЕРСИТЕТ, УЧАСТИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]