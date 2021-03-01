Россия не будет участвовать в соглашении об условиях деятельности в Ереване российско-армянского университета

Правительство России приняло решение не участвовать в соглашении об условиях деятельности в Ереване российско - армянского университета, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Минобрнауки, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о направлении армянской стороне уведомления о намерении Российской Федерации не становиться участником соглашения между правительством РФ и правительством Армении об условиях деятельности в Ереване российско - армянского университета, подписанного 14 мая 2015 года", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном в понедельник.

В документе отмечается, что российскому МИДу поручено уведомить армянскую сторону о принятом решении.

В документе не названы причины принятого решения. Ранее на официальном сайте правительства РФ в связи с подписанием в мае 2014 года межправсоглашения сообщалось, что российско-армянский университет был учреждён в рамках реализации российско-армянского межправительственного соглашения об условиях учреждения и деятельности университета. Вуз находится в совместном ведении России и Армении.

Первый набор студентов был проведён в феврале 1999 года.

Обучение в Университете ведётся на русском языке с обязательным преподаванием армянского языка.

Деятельность Университета финансируется в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013-2020 годы.