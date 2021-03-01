Банки Германии предлагают клиентам перевести деньги на другие счета из-за отрицательных ставок

Крупнейшие банки Германии, Deutsche Bank AG и Commerzbank AG, с прошлого года начали сообщать новым клиентам, что будут взимать с них 0,5% ежегодно за хранение денежных средств в крупных объемах на депозитах.

Банки сообщили, что больше не могут работать в условиях отрицательных процентных ставок, установленных Европейским центральным банком (ЕЦБ).

В результате создается нетипичная ситуация, когда банки, которые обычно хотят иметь депозиты в качестве недорогого средства финансирования, фактически побуждают своих клиентов отказаться от депозитных счетов, пишет газета The Wall Street Journal. Банки даже создают специальные электронные инструменты, чтобы помочь клиентам перенести свои депозиты.

Европейские банки сопротивлялись решению ЕЦБ об отрицательных ставках по депозитам, когда регулятор объявил о них в 2014 году. Банки прибегли к другим способам снять с себя расходы за отрицательные ставки, в том числе, начав взимать более высокую комиссию.

Между тем в период пандемии коронавируса объемы сбережений существенно возросли на фоне введения режима самоизоляции. Масштабные программы помощи, объявленные ЕЦБ, привели к избыточному количеству депозитов в банках.

По данным портала для сравнения цен Verivox, на текущий момент комиссию с частных клиентов в связи с отрицательными процентными ставками взимают 237 германских банков по сравнению с 57 до начала пандемии коронавируса в марте прошлого года. Размер комиссии варьируется от 0,4% до 0,6% за депозиты, начинающиеся в диапазоне от 25 тыс. евро до 100 тыс. евро.

Онлайн-платформа Raisin, которая позволяет пользователям сравнивать ставки в европейских банках для подбора оптимальной, сообщила, что ее бизнес в Германии, на крупнейшем рынке, резко вырос в связи с тем, что многие банки стали взимать плату за хранение денежных средств на счетах. Чисто клиентов, использующих платформы компании в Европе, возросло более чем на 40%, до 325 тыс. в 2020 году. Объем депозитов, переведенных через платформы, увеличился на 50%, до примерно 30 млрд евро.

Компания также сотрудничает с рядом банков в Германии и других странах Европы, внедряя свой сервис на сайты банков.

Deutsche Bank, который взимает плату с новых клиентов за депозиты в размере более 100 тыс. евро, купил долю в конкуренте Raisin, компании Deposit Solutions. Клиенты Deutsche Bank используют Deposit Solutions, чтобы выбрать подходящее предложение в пяти различных банках, в том числе в Италии, Австралии и Франции.

Ставка по депозитам, установленная ЕЦБ, составляет минус 0,5%. Европейский центробанк просигнализировал, что не планирует корректировать ее в ближайшее время.