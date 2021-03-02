Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.044 RUR   0.0229 GBR   2.3606 TRY   0.233

Цена на нефть

01.03 $/bbl   WTI 60.64 -0.86 Brent 63.69 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.03.2021 19:02

Генсек ОПЕК: нефтяной рынок улучшается, но неопределенность сохраняется, нужен осторожный оптимизм

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе технического комитета ОПЕК+ отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики в целом, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Тем не менее, учитывая сохраняющуюся неопределенность, он сказал: "Мы должны четко подчеркнуть: осторожный оптимизм, осторожный оптимизм, осторожный оптимизм".

По словам Баркиндо, спрос на нефть продолжает расти и в 2021 году увеличится на 5,8 млн б/с - до примерно 96 млн б/с, "обнадеживающие изменения в мировой экономике и устойчивый спрос в Азии являются положительными факторами".

Однако он подчеркнул, что глобальная пандемия COVID-19 продолжает создавать риски для восстановления, сославшись на данные, показывающие, что в последнюю неделю февраля впервые за семь недель выросло количество новых случаев инфицирования в мире.

"Прогресс в области вакцинации COVID-19 продолжается во многих странах, но нынешние темпы показывают, что многие развивающиеся страны рискуют остаться позади. Мы надеемся, что многосторонние усилия поддержат инклюзивный и быстрый доступ к вакцинам во всем мире", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЕРЫНОК, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Министр энергетики Саудовской Аравии: неопределенность на нефтерынке все еще слишком высока, ОПЕК+ нужно быть очень осторожными Новак: нефтяной рынок сбалансирован с учетом выдачи США разрешений на импорт нефти Ирана Ситуация на нефтяном рынке в 2019г будет очень непредсказуемой - министр энергетики СаудАравии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]