Сильное землетрясение произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на севере Греции в 33 км западнее города Ларисса, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 14:16 в среду землетрясения имел координаты 39.66 градуса северной широты и 22.03 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 6,3.