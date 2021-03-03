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ТЭК 03.03.2021 22:40

Новак: разделяю опасения о неопределенностях на нефтяном рынке, но ситуация лучше, чем год назад

Неопределенности на мировом нефтяном рынке до сих пор сохраняются, но ситуация уже гораздо лучше, чем год назад и даже осенью, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я разделяю безусловно те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что есть еще много неопределённостей, рисков, локдаунов. В то же время, если смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем была год назад, чем была осенью. Россия, допустим, уже зарегистрировала три вакцины у себя, и у нас тоже идет активная вакцинация населения", - сказал он в ходе министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Кадры с заседания транслировал телеканал "Россия24" (ВГТРК).

В среду состоялся министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, который рассматривал возможные уровни добычи ОПЕК+ в апреле.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.

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Тэги: НЕФТЬ, СОСТОЯНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]