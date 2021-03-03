Новак: разделяю опасения о неопределенностях на нефтяном рынке, но ситуация лучше, чем год назад

Неопределенности на мировом нефтяном рынке до сих пор сохраняются, но ситуация уже гораздо лучше, чем год назад и даже осенью, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я разделяю безусловно те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что есть еще много неопределённостей, рисков, локдаунов. В то же время, если смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем была год назад, чем была осенью. Россия, допустим, уже зарегистрировала три вакцины у себя, и у нас тоже идет активная вакцинация населения", - сказал он в ходе министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Кадры с заседания транслировал телеканал "Россия24" (ВГТРК).
В среду состоялся министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, который рассматривал возможные уровни добычи ОПЕК+ в апреле.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.
Страны ОЭС обсудят вопросы экономического сотрудничества на саммите организации
Азербайджан намерен расширить военно-техническое сотрудничество с Пакистаном – президент Алиев
В Армении просят руководство России помочь вернуть пленных из Азербайджана
В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восьмерых человек
Япония начала подготовку к проведению Олимпиады без иностранных зрителей
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Блинкен обещает, что США больше не будут пытаться силой насаждать демократию в мире
Google не будет разрабатывать рекламные инструменты, основанные на посещении интернет-страниц
ЕС намерен продолжать чрезвычайную налогово-бюджетную политику в связи с пандемией COVID-19 до 2023 года
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал очередной « Online B2G Forum »
Специальный кредит для наших дам от Yelo Bank
Caspian Energy Club организовал очередной «Online Round Table»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам