Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0484 RUR   0.023 GBR   2.3696 TRY   0.228

Цена на нефть

03.03 $/bbl   WTI 61.28 1.53 Brent 64.07 1.37

Погода в Баку

  ночь день

АПК 04.03.2021 16:52

Азербайджан предлагает Бразилии сотрудничество в сфере АПК

Азербайджан считает необходимым подписание с Бразилией меморандума о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, заявил посол Азербайджана Эльхан Полухов.

«Посол Азербайджана в Бразилии Полухов встретился с министром сельского хозяйства, животноводства и продовольственного обеспечения Терезой Кристиной. В ходе встречи посол подчеркнул, что для использования всех возможностей сотрудничества и реализации в дальнейшем совместных проектов необходимо подписать меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран», - говорится в сообщении дипмиссии Азербайджана в Бразилии.

Посол также отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание сектору АПК и считает возможным и необходимым привлечение инвестиций бразильских компаний в эту сферу.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, АПК, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]