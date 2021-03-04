Азербайджан предлагает Бразилии сотрудничество в сфере АПК

Азербайджан считает необходимым подписание с Бразилией меморандума о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, заявил посол Азербайджана Эльхан Полухов.

«Посол Азербайджана в Бразилии Полухов встретился с министром сельского хозяйства, животноводства и продовольственного обеспечения Терезой Кристиной. В ходе встречи посол подчеркнул, что для использования всех возможностей сотрудничества и реализации в дальнейшем совместных проектов необходимо подписать меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран», - говорится в сообщении дипмиссии Азербайджана в Бразилии.

Посол также отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание сектору АПК и считает возможным и необходимым привлечение инвестиций бразильских компаний в эту сферу.

Б.Рустамбеков