Азербайджан предлагает Бразилии сотрудничество в сфере АПК

Азербайджан считает необходимым подписание с Бразилией меморандума о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, заявил посол Азербайджана Эльхан Полухов.
«Посол Азербайджана в Бразилии Полухов встретился с министром сельского хозяйства, животноводства и продовольственного обеспечения Терезой Кристиной. В ходе встречи посол подчеркнул, что для использования всех возможностей сотрудничества и реализации в дальнейшем совместных проектов необходимо подписать меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран», - говорится в сообщении дипмиссии Азербайджана в Бразилии.
Посол также отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание сектору АПК и считает возможным и необходимым привлечение инвестиций бразильских компаний в эту сферу.
Б.Рустамбеков
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