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05.03.2021 08:26

В Баку отметили 110-летие со дня рождения академика Мстислава Келдыша

4 марта 2021 года по инициативе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) в Лицее имени Л.Ландау состоялась тематическая встреча, посвященная 110-летию со дня рождения выдающегося учёного в области прикладной математики и механики, одного из идеологов советской космической программы Мстислава Келдыша.

Мстислав Келдыш внёс большой вклад в развитие вычислительной и машинной математики, руководил работами по созданию ЭВМ, выступал одним из инициаторов работ по исследованию космоса, принимал участие в создании первого искусственного спутника Земли, был президентом Академии наук СССР и почётным членом многих иностранных академий.

С приветственным словом к участникам встречи обратился директор Лицея Ефим Лезник. Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняла учитель физики Шафаг Ахундова.

Учащиеся 7-8 классов Лицея подготовили доклады и продемонстрировали видеоролики о выдающемся учёном участникам онлайн встречи.

Фото: Лицей Ландау

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]