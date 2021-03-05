В Баку отметили 110-летие со дня рождения академика Мстислава Келдыша

4 марта 2021 года по инициативе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) в Лицее имени Л.Ландау состоялась тематическая встреча, посвященная 110-летию со дня рождения выдающегося учёного в области прикладной математики и механики, одного из идеологов советской космической программы Мстислава Келдыша.
Мстислав Келдыш внёс большой вклад в развитие вычислительной и машинной математики, руководил работами по созданию ЭВМ, выступал одним из инициаторов работ по исследованию космоса, принимал участие в создании первого искусственного спутника Земли, был президентом Академии наук СССР и почётным членом многих иностранных академий.
С приветственным словом к участникам встречи обратился директор Лицея Ефим Лезник. Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняла учитель физики Шафаг Ахундова.
Учащиеся 7-8 классов Лицея подготовили доклады и продемонстрировали видеоролики о выдающемся учёном участникам онлайн встречи.
Фото: Лицей Ландау
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