В Баку состоялся семинар Учебно-методического центра русского языка

4 марта 2021 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в онлайн формате состоялся семинар Учебно-методического центра русского языка при РИКЦ на тему «Эволюция языка: как изменяется русский язык. Значение учитель-словесник в эпоху Интернета. Мнение лингвиста» для преподавателей общеобразовательных учебных заведений Республики.

На семинаре выступили старший научный сотрудник НИЛ «Центр Россиеведения», педагог Азербайджанского университета языков Диана Гусейнзаде, учитель русского языка и литературы лицея «Эврика» Сахиля Салахлы и учитель русского языка и литературы школы № 21 города Сумгаита Эльмира Алиева.

Педагоги поделились опытом использования средств дистанционного обучения в процессе формирования учебной деятельности.

В работе семинара приняли участие учителя русского языка и литературы общеобразовательных школ городов Баку, Сумгаита, студенты Бакинского славянского университета, Азербайджанского университета языков, Российского университета дружбы народов.

Итоги семинара подвела Любовь Якунина – Председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ.

Фото: Кристина Кондратьева