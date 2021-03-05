В Баку состоялся семинар Учебно-методического центра русского языка

4 марта 2021 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в онлайн формате состоялся семинар Учебно-методического центра русского языка при РИКЦ на тему «Эволюция языка: как изменяется русский язык. Значение учитель-словесник в эпоху Интернета. Мнение лингвиста» для преподавателей общеобразовательных учебных заведений Республики.
На семинаре выступили старший научный сотрудник НИЛ «Центр Россиеведения», педагог Азербайджанского университета языков Диана Гусейнзаде, учитель русского языка и литературы лицея «Эврика» Сахиля Салахлы и учитель русского языка и литературы школы № 21 города Сумгаита Эльмира Алиева.
Педагоги поделились опытом использования средств дистанционного обучения в процессе формирования учебной деятельности.
В работе семинара приняли участие учителя русского языка и литературы общеобразовательных школ городов Баку, Сумгаита, студенты Бакинского славянского университета, Азербайджанского университета языков, Российского университета дружбы народов.
Итоги семинара подвела Любовь Якунина – Председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ.
Фото: Кристина Кондратьева
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