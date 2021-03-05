Казахстан планирует в 2021г выработать 109 млрд кВт.ч электроэнергии, чуть выше уровня 2020г

Выработка электроэнергии в Казахстане в 2021 году запланирована на уровне 109 млрд кВт.ч, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев на заседании коллегии министерства в пятницу.

"В 2020 году Казахстан выработал 108 млрд кВт.ч электроэнергии при потреблении на уровне 107,3 млрд, что свидетельствует о полном обеспечении потребностей страны в электроэнергии. В планах на 2021 год выработка 109 млрд кВт.ч электрической энергии. Также ведомство продолжит работу по стимулированию строительства маневренных мощностей и реализации плана развития гидроэнергетики", - сообщил Ногаев.

По его словам, объем инвестиций в сектор возобновляемой энергетики в 2020 году составил 82 млрд тенге. За счет республиканского бюджета реализованы 24 проекта на сумму 31,4 млрд тенге, из них завершено 6 проектов на 3,6 млрд тенге.

Министр отметил, что по итогам 2020 года в Казахстане действует 115 объектов ВИЭ суммарной мощностью 1 тыс. 634,7 МВт, объем выработанной ими за год электроэнергии составил 3,2 млрд кВт.ч.

В 2021 году планируется реализовать 23 проекта ВИЭ общей мощностью 381,1 МВт и ожидается привлечь порядка $370 млн инвестиций в отрасль. В 2021 году планируется произвести порядка 3,5 млрд кВт.ч энергии из возобновляемых источников.

Официальный курс на 5 марта - 419,45 тенге/$1.