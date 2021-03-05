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ТЭК 05.03.2021 13:49

КМГ просит правительство Казахстана устранить диспаритет с РФ в ставках вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты

Глава национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Алик Айдарбаев обратился к правительству Казахстана с просьбой рассмотреть возможность поэтапного снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с последующим полным их обнулением.

"В настоящее время наблюдается диспаритет в ставках вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты по сравнению с РФ. В рамках проводимого налогового маневра РФ ежегодно снижает ставки вывозных таможенных пошлин с полным обнулением в 2024 году. При сохранении текущей фискальной нагрузки у нас в Казахстане будет сложно конкурировать с российскими продуктами на экспортных рынках", - сказал Айдарбаев на коллегии министерства энергетики Казахстана в пятницу.

Также, по его оценке, при сохранении действующих норм, "возникает риск реэкспорта казахстанских нефтепродуктов с РФ".

"Исходя из этого, предлагаем рассмотреть возможность проведения аналогичной налоговой реформы для поэтапного снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с полным их обнулением", - отметил глава КМГ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОССИЯ, НЕФТЬ, НАЛОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]