КМГ просит правительство Казахстана устранить диспаритет с РФ в ставках вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты

Глава национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Алик Айдарбаев обратился к правительству Казахстана с просьбой рассмотреть возможность поэтапного снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с последующим полным их обнулением.
"В настоящее время наблюдается диспаритет в ставках вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты по сравнению с РФ. В рамках проводимого налогового маневра РФ ежегодно снижает ставки вывозных таможенных пошлин с полным обнулением в 2024 году. При сохранении текущей фискальной нагрузки у нас в Казахстане будет сложно конкурировать с российскими продуктами на экспортных рынках", - сказал Айдарбаев на коллегии министерства энергетики Казахстана в пятницу.
Также, по его оценке, при сохранении действующих норм, "возникает риск реэкспорта казахстанских нефтепродуктов с РФ".
"Исходя из этого, предлагаем рассмотреть возможность проведения аналогичной налоговой реформы для поэтапного снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с полным их обнулением", - отметил глава КМГ.
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с крушением военного вертолета
В Азербайджане откроют Исследовательский центр ОЭС - президент Алиев
Армении надо вести себя "нормально", если она хочет получить выгоду от региональных транспортных проектов - президент Азербайджана
В Азербайджане зафиксирован суточный рост случаев заражений COVID-19
Цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Тегеран планирует переговоры с ЕАЭС по зоне свободной торговли
США планируют развернуть ракетные установки вдоль восточных границ Китая - газета
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
В Баку состоялась презентация «Татарского книжного издательства»
В Баку состоялся семинар Учебно-методического центра русского языка
В Баку отметили 110-летие со дня рождения академика Мстислава Келдыша
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам