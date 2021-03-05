КМГ просит правительство Казахстана устранить диспаритет с РФ в ставках вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты

Глава национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Алик Айдарбаев обратился к правительству Казахстана с просьбой рассмотреть возможность поэтапного снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с последующим полным их обнулением.

"В настоящее время наблюдается диспаритет в ставках вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты по сравнению с РФ. В рамках проводимого налогового маневра РФ ежегодно снижает ставки вывозных таможенных пошлин с полным обнулением в 2024 году. При сохранении текущей фискальной нагрузки у нас в Казахстане будет сложно конкурировать с российскими продуктами на экспортных рынках", - сказал Айдарбаев на коллегии министерства энергетики Казахстана в пятницу.

Также, по его оценке, при сохранении действующих норм, "возникает риск реэкспорта казахстанских нефтепродуктов с РФ".

"Исходя из этого, предлагаем рассмотреть возможность проведения аналогичной налоговой реформы для поэтапного снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с полным их обнулением", - отметил глава КМГ.