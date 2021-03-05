Административный суд города Кёльн временно запретил Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ вести слежку за правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает пресс-служба суда.
"Решением сегодняшнего дня суд запретил Федеральному ведомству по охране конституции до вынесения решения по иску АдГ расценивать или обращаться с партией как с "предметом для подозрений", - сказано в сообщении пресс-службы.
Это решение временное и принято на время рассмотрения дела о решении ведомства контрразведки расценивать "Альтернативу" как "подозрительную" партию, его можно оспорить в апелляционном суде.
В конце января 2021 года партия подала в суд иск против ФРГ, представленной Федеральным ведомством по охране конституции с тем, чтобы ведомству запретили расценивать партию как "подозрительную" или подозревать в "экстремистских стремлениях". 3 марта о решении ведомства рассматривать партию как таковую сообщил журнал Spiegel, поэтому представители "Альтернативы" подали еще один срочный иск.
По информации журнала, причины для наблюдения за партией содержатся в 1000-страничном докладе, подготовленным экспертами ведомства. В составлении доклада приняли участие юристы, специалисты по правому экстремизму. Глава ведомства Томас Хальдеванг в декабре прошлого года сообщил, что формально распущенное правоэкстремистское крыло партии под предводительством политика Бьорна Хёкке в последнее время получает все больше сторонников.
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