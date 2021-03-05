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Дальнее зарубежье 05.03.2021 21:03

Суд в ФРГ временно запретил контрразведке следить за правой партией "Альтернатива для Германии"

Административный суд города Кёльн временно запретил Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ вести слежку за правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает пресс-служба суда.

"Решением сегодняшнего дня суд запретил Федеральному ведомству по охране конституции до вынесения решения по иску АдГ расценивать или обращаться с партией как с "предметом для подозрений", - сказано в сообщении пресс-службы.

Это решение временное и принято на время рассмотрения дела о решении ведомства контрразведки расценивать "Альтернативу" как "подозрительную" партию, его можно оспорить в апелляционном суде.

В конце января 2021 года партия подала в суд иск против ФРГ, представленной Федеральным ведомством по охране конституции с тем, чтобы ведомству запретили расценивать партию как "подозрительную" или подозревать в "экстремистских стремлениях". 3 марта о решении ведомства рассматривать партию как таковую сообщил журнал Spiegel, поэтому представители "Альтернативы" подали еще один срочный иск.

По информации журнала, причины для наблюдения за партией содержатся в 1000-страничном докладе, подготовленным экспертами ведомства. В составлении доклада приняли участие юристы, специалисты по правому экстремизму. Глава ведомства Томас Хальдеванг в декабре прошлого года сообщил, что формально распущенное правоэкстремистское крыло партии под предводительством политика Бьорна Хёкке в последнее время получает все больше сторонников.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]