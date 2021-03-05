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Дальнее зарубежье 05.03.2021 22:27

В Швейцарии прошла минута молчания в память о погибших от COVID-19

В Швейцарии почтили минутой молчания память скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19.

Церемония прошла спустя год после первого летального случая в стране.

"Этот момент мы посвящаем тем, кто покинул нас, кто пострадал и продолжает бороться, а также отдаем дань уважения медперсоналу, который работал и днем, и ночью", - цитируют западные СМИ президента страны Ги Пармелена.

Минута молчания началась в 11:59 по местному времени (13:59 мск), после чего по всей стране зазвонили церковные колокола.

Пресса отмечает, что в Швейцарии подобные мероприятия проходят нечасто. В частности национальные минуты молчания объявляли после терактов 11 сентября 2001 года в США, после нападения на региональную ассамблею в кантоне Цуг также в 2001 году и после терактов в Мадриде в 2004 году.

По данным сайта Worldometer, всего за время пандемии в Швейцарии выявлено более 561 тыс. случаев коронавируса, более 10 тыс. скончались.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КОРОНАВИРУС, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]