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Бизнес и законодательство 05.03.2021 17:40

Agrarco запустит предприятие по переработке фундука на северо-западе Азербайджана за $20,2 млн

ООО «Agrarco» планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию завод по переработке фундука в Загатальском районе (северо-запад Азербайджана), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Выращивание фундука обладает большим экспортным потенциалом, способствующим притоку инвалюты в страну. В связи с этим принимаются меры по увеличению производства фундука с использованием новых технологий, для вывода готовой продукции на новые рынки. В частности, ведется работа по созданию предприятий по переработке фундука на основе современных технологий. Одним из таких является завод по переработке фундука, построенный Agrarco в Загатальском районе», - отмечает ведомство.

По данным Минэкономики, в настоящее время на предприятии завершаются работы с целью ввода его в строй. Мощность предприятия составит 7 тыс. тонн ядер фундука в год.

«В ближайшее время завод будет введен в эксплуатацию. Здесь будет создано 150 рабочих мест. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 34,3 млн манатов ($20,2 млн по текущему курсу ИФ)», - сообщили в министерстве.

Предприятие также получило от Минэкономики документ о поощрении инвестиций.

Н.Аббасова

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Тэги: ФУНДУК, ПЕРЕРАБОТКА, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]