Agrarco запустит предприятие по переработке фундука на северо-западе Азербайджана за $20,2 млн

ООО «Agrarco» планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию завод по переработке фундука в Загатальском районе (северо-запад Азербайджана), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
«Выращивание фундука обладает большим экспортным потенциалом, способствующим притоку инвалюты в страну. В связи с этим принимаются меры по увеличению производства фундука с использованием новых технологий, для вывода готовой продукции на новые рынки. В частности, ведется работа по созданию предприятий по переработке фундука на основе современных технологий. Одним из таких является завод по переработке фундука, построенный Agrarco в Загатальском районе», - отмечает ведомство.
По данным Минэкономики, в настоящее время на предприятии завершаются работы с целью ввода его в строй. Мощность предприятия составит 7 тыс. тонн ядер фундука в год.
«В ближайшее время завод будет введен в эксплуатацию. Здесь будет создано 150 рабочих мест. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 34,3 млн манатов ($20,2 млн по текущему курсу ИФ)», - сообщили в министерстве.
Предприятие также получило от Минэкономики документ о поощрении инвестиций.
Н.Аббасова
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