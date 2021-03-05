В экономике Азербайджана настала эпоха конца монополий - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в экономике страны настала новая эпоха – прозрачности и конца монополий.

«Что касается экономики, то здесь наступила новая эпоха прозрачности, честности и эпоха конца монополий. По итогам двух месяцев 2021 года наши доходы превысили прогнозы на 300 млн манатов. Большая часть этого достигнута за счет налоговых органов и часть за счет таможни», - сказал Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

Глава государства отметил, что дополнительные доходы удалось получить за счет расширения базы налогообложения и снижения уровня теневой экономики.

«Предпринимателям даны правильные направления, определены правила поведения. Это видят общественность и предприниматели. Таким образом, даже во время пандемии мы сейчас чувствуем себя очень комфортно в финансовом отношении, и нет никаких проблем с исполнением бюджета», - сказал президент.

Алиев отметил, что Азербайджан начал масштабные восстановительные работы в Карабахе. «На все это нужны средства. Поэтому это главный вопрос для экономики. Даны поручения по развитию частного предпринимательства, а также планомерному ведению всех работ на освобожденных землях, определению льгот для инвестиций. Уверен, что иностранные инвесторы с большим энтузиазмом придут на освобожденные земли»,- добавил глава государства.

Б.Рустамбеков