Грузия расширила список стран, граждане которых могут прилететь без прохождения карантина

Решением Межведомственного координационного совета при премьер-министре Грузии по борьбе с пандемией COVID-19, еще четыре страны пополнили список государств, граждане которых могут прилетать в республику без прохождения карантина.

"Это - граждане Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые могут прилететь прямыми авиарейсами или транзитом через третьи страны при предъявлении отрицательного PCR-теста, проведенного за 72 часа до поездки в Грузию", - сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

Ранее такое право было предоставлено гражданам и резидентам государств-членов Европейского Союза, а также Швейцарии, Норвегии, Израиля, США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Турции, а с 1 марта - гражданам России, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Белоруссии.

На свободный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс COVID-вакцинации и могут предъявить соответствующий документ на границе, после чего им не придется проходить обязательный 12-дневный карантин.

Из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

Как сообщалось, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти страны с 1 февраля 2021 года полностью отменили ограничения на регулярное международное авиасообщение.

Между тем, пока по-прежнему остаются закрытыми для иностранных туристов сухопутные и морские границы Грузии.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 272 тыс.262 зараженных COVID-19, в том числе за минувшие сутки 390 человек. Число жертв коронавирусной инфекции составляет 3 тыс. 563, из них за последний день скончались 10 человек. Выздоровели 266 тыс. 253 больных, за последние 24 часа - 172 человека.