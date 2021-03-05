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Дальнее зарубежье 05.03.2021 21:39

В Венгрии из-за технических сбоев приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Минцифры России подтверждает, что силовые ведомства пока не согласовали продление ранее выданных разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета, но этот вопрос будет решён в ближайшее время без ущерба для пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет", - заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, чьи слова привели в пресс-службе Минцифры.

Там уточнили, что обсуждение возможных условий пролонгации этих разрешений продолжается.

По данным министерства, на не согласованных частотах доступом в интернет на регулярной основе пользуется менее 100 тыс. абонентов.

"Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНГРИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ASTRAZENECA, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]