Власти Италии зафиксировали рост количества смертей в 21% с марта по декабрь 2020 года

В Италии в период с марта по декабрь 2020 года смертность выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлые годы, сообщает итальянское телевидение со ссылкой на подсчеты Национального института статистики страны.
Так, с марта по декабрь на итальянской территории скончалось на 108 178 больше людей по сравнению со средним показателем за эти месяцы за 2015-2019 годы. Речь идет о смертях в целом, а не только от последствий заражения COVID-19.
В целом за 2020 год в Италии скончались около 746 тыс. человек, что на примерно 100 тыс. больше среднего показателя за предыдущие годы. Кроме того, это самое большое количество смертей в стране за весь послевоенный период.
В Национальном институте статистики также указали, что смертность во время второй волны COVID-19, начавшейся осенью 2020 года, оказалась выше, чем во время первой, стартовавшей в Италии в марте прошлого года.
Президент Азербайджана утвердил правила составления госпрограмм
Азербайджан и Евросовет обсудили новый план сотрудничества на 2022-2025гг
Президент Азербайджана рассказал об освобожденных в ходе войны в Карабахе землях
Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты - Минтранс РФ
Бензин в США к лету может подорожать до максимума с 2014 г из-за решений ОПЕК+ - прогноз
СД ЛУКОЙЛа включил Алекперова кандидатом в президенты НК, в новый состав совета выдвинут Борис Порфирьев
Жесткие ограничения начали действовать в Эстонии из-за коронавируса
Автобус с гражданами Украины упал с моста в Польше, шесть человек погибли, более 30 ранены
Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн, число жертв - 2,58 млн
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Новое яркое мобильное приложение от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане создается сайт-словарь языка жестов при поддержке
В Баку состоялась презентация «Татарского книжного издательства»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам