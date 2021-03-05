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Дальнее зарубежье 05.03.2021 23:47

Власти Италии зафиксировали рост количества смертей в 21% с марта по декабрь 2020 года

В Италии в период с марта по декабрь 2020 года смертность выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлые годы, сообщает итальянское телевидение со ссылкой на подсчеты Национального института статистики страны.

Так, с марта по декабрь на итальянской территории скончалось на 108 178 больше людей по сравнению со средним показателем за эти месяцы за 2015-2019 годы. Речь идет о смертях в целом, а не только от последствий заражения COVID-19.

В целом за 2020 год в Италии скончались около 746 тыс. человек, что на примерно 100 тыс. больше среднего показателя за предыдущие годы. Кроме того, это самое большое количество смертей в стране за весь послевоенный период.

В Национальном институте статистики также указали, что смертность во время второй волны COVID-19, начавшейся осенью 2020 года, оказалась выше, чем во время первой, стартовавшей в Италии в марте прошлого года.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВИРУС, СМЕРТНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]