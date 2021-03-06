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Дальнее зарубежье 06.03.2021 21:00

Госсекретарь США приветствовал визит папы римского в Ирак

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу позитивно отозвался о визите папы римского Франциска в Ирак - первого в истории Римско-католической церкви.

"Обрадован тем, что вижу исторический визит его святейшества понтифика в Ирак", - написал Блинкен в Twitter.

"Мы верим, что его визит пробудит надежду и поможет распространять религиозную гармонию и понимание между членами различных конфессий в Ираке и по всему миру", - добавил он.

Ранее в субботу понтифик встретился в Эн-Наджафе с аятоллой Али ас-Систани - самым влиятельным духовным лицом шиитов Ирака. Затем он принял участие в межрелигиозной встрече в районе древнего города Ура: эта местность традиционно считается местом рождения библейского патриарха Авраама. Позднее понтифик возвратился в Багдад для участия в мессе в соборе святого Иосифа.

Папа Франциск прибыл в Багдад в пятницу. Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Папа римский настоял на визите, несмотря на неблагополучную ситуацию с COVID-19 в Ираке.

В Ираке жили почти 1,5 млн христиан до вторжения США и их союзников в 2003 году. По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживают на Ниневийской равнине и в Иракском Курдистане на севере страны.

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Тэги: США, ПОНТИФИК, ИРАК, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]