Черногория должна закрыть границы и ужесточить эпидемиологические меры в связи с COVID-19, считает президент страны

Президент Черногории Мило Джуканович в понедельник призвал правительство страны закрыть границы и ввести строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
"Данные о числе скончавшихся и о новых зарегистрированных случаях COVID-19 вызывают обеспокоенность. Я призываю правительство Черногории незамедлительно закрыть границы страны и ввести самые строгие эпидемиологические меры". - написал Джуканович в твиттере.
В интервью телевидению города Никшич Джуканович также назвал ситуацию с COVID-19 в стране драматичной и выразил необходимость ужесточения мер. По его словам, это позволит поддержать стабильность системы здравоохранения и даст шанс на скорое возрождение экономики.
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