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Дальнее зарубежье 09.03.2021 10:44

Черногория должна закрыть границы и ужесточить эпидемиологические меры в связи с COVID-19, считает президент страны

Президент Черногории Мило Джуканович в понедельник призвал правительство страны закрыть границы и ввести строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

"Данные о числе скончавшихся и о новых зарегистрированных случаях COVID-19 вызывают обеспокоенность. Я призываю правительство Черногории незамедлительно закрыть границы страны и ввести самые строгие эпидемиологические меры". - написал Джуканович в твиттере.

В интервью телевидению города Никшич Джуканович также назвал ситуацию с COVID-19 в стране драматичной и выразил необходимость ужесточения мер. По его словам, это позволит поддержать стабильность системы здравоохранения и даст шанс на скорое возрождение экономики.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]