Суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве посла РФ Карлова

Второй уголовный суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил к пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"По делу об убийстве посла РФ в Анкаре Карлова трое фигурантов получили по два пожизненных срока, а двое - по одному", - говорится в сообщении агентства.

Некоторые другие фигуранты приговорены к срокам до 15 лет лишения свободы. Всего по делу проходили 28 обвиняемых.

Посол России в Турции Карлов погиб 19 декабря 2016 года в результате покушения во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре.