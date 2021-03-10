Промпроизводство в Азербайджане за январь-февраль сократилось на 4%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-феврале 2021 года составил 7,1 млрд манатов, что на 4% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, такой спад связан со снижением объема производства в нефтяном секторе на 6,3%. Рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-феврале 2021 года составил 12,1%.

За январь-февраль 2021 года 64,1% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 29,1% - перерабатывающую, 6,1% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в производстве фармакологической продукции (+9,6 раза), кожи, кожаных изделий и обуви (+7,2 раза), компьютеров, электронной и оптической продукции (+3 раза), продукции деревообработки и изделий из дерева (+2,2 раза), табачной продукции (+2,1 раза), в производстве машин и оборудования (+2 раза), в установке и ремонте машин и оборудования (+2 раза), резиновых и пластмассовых изделий (+45,3%), бумаги и картона (+26,5%), продукции текстильной промышленности (+26,5%), производстве строительных материалов (+13,2%), химпродукции (+6,5%), электрооборудования (+6,2%), продукции пищевой промышленности (+2,5%).

Спад в январе-феврале 2021 года имел место в производстве одежды (-4%), металлургической продукции (-6,1%), нефтепродуктов (-17,9%), напитков (-18,6%), готовой металлической продукции (-20,2%), мебели (-59,6%), полиграфической продукции (-67,7%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (-74,3%), прочих транспортных средств (-95,7%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост объемов производства по итогам января-февраля 2021 года составил 3,1%, спад в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 0,6%.

Н.Аббасова