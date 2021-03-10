Госнефтефонд Азербайджана в 2020г увеличил объем покупки золота в 11,1 раза – до 557 кг

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2020 году приобрел 557,2 кг золота, отмечается в отчете правительства Азербайджана за 2020 год.
Как сообщалось ранее, в 2019 году Госнефтефонд Азербайджана приобрел свыше 50,2 тонн золота. Таким образом, в 2020 году ГНФАР увеличил закупки золота в 11,1 раза.
По данным отчета, на 31 декабря 2020 года в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда доля золота составляет 14,2% или 101 тонн 800,9 кг (3 млн 272,975 тыс. тройских унций) на сумму $6 млрд 170,8 млн.
ГНФАР с начала 2012 года начал покупать золото. Всего за период 2012-2013гг фондом было приобретено 30 174,89 кг (970 145,51 унций) золота. В 2014-2017гг ГНФАР не осуществлял покупку золота. В 2018 году ГНФАР возобновил покупку золота и приобрел 20 тыс. 778,41 кг золота.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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