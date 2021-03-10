Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0198 RUR   0.023 GBR   2.3575 TRY   0.2229

Цена на нефть

09.03 $/bbl   WTI 64.01 -1.04 Brent 67.52 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 10.03.2021 16:56

Госнефтефонд Азербайджана в 2020г увеличил объем покупки золота в 11,1 раза – до 557 кг

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2020 году приобрел 557,2 кг золота, отмечается в отчете правительства Азербайджана за 2020 год.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Госнефтефонд Азербайджана приобрел свыше 50,2 тонн золота. Таким образом, в 2020 году ГНФАР увеличил закупки золота в 11,1 раза.

По данным отчета, на 31 декабря 2020 года в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда доля золота составляет 14,2% или 101 тонн 800,9 кг (3 млн 272,975 тыс. тройских унций) на сумму $6 млрд 170,8 млн.

ГНФАР с начала 2012 года начал покупать золото. Всего за период 2012-2013гг фондом было приобретено 30 174,89 кг (970 145,51 унций) золота. В 2014-2017гг ГНФАР не осуществлял покупку золота. В 2018 году ГНФАР возобновил покупку золота и приобрел 20 тыс. 778,41 кг золота.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ЗОЛОТО, ПОКУПКА


Похожие новости


AzerGold в 2020г продал Госнефтефонду Азербайджана около 18 тыс. унций золота Госнефтефонд Азербайджана в I полугодии приобрел около более 550 кг золота Госнефтефонд Азербайджана в I квартале приобрел около 350 кг золота Госнефтефонд Азербайджана в 2019г приобрел свыше 50,2 тонн золота Госнефтефонд Азербайджана за I полугодие приобрел более 44 тонн золота ГНФАР готов в 2019г купить 55 тыс. унций золота у AzerGold - Ибрагимов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]