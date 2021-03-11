Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру

Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода, если не принять срочные меры, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти", - заявил Гутерриш, выступая в СБ ООН.
"Люди страдают от голода и из-за критических показателей недоедания. В некоторых частях Йемена, Южного Судана, Буркина Фасо люди страдают от голода или условий, которые привели к голоду. Более 150 тыс. людей подвергаются риску голодной смерти", - отметил Гутерриш.
Генсек ООН в обращении отметил, что голод порождает конфликты.
"Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам", - заявил он.
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