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Социум 11.03.2021 19:57

Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру

Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода, если не принять срочные меры, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти", - заявил Гутерриш, выступая в СБ ООН.

"Люди страдают от голода и из-за критических показателей недоедания. В некоторых частях Йемена, Южного Судана, Буркина Фасо люди страдают от голода или условий, которые привели к голоду. Более 150 тыс. людей подвергаются риску голодной смерти", - отметил Гутерриш.

Генсек ООН в обращении отметил, что голод порождает конфликты.

"Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ГОЛОД, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]