Глава Минздрава Словакии подал в отставку на фоне политического кризиса из-за эпидемии COVID-19

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи для преодоления правительственного кризиса, вызванного напряженной ситуацией с коронавирусом, принял решение подать в отставку, сообщают в четверг западные СМИ.
"Две младшие партии по правящей коалиции условием сохранения в составе правительства назвали мою отставку. Я не хочу поэтому чинить каких-либо препятствий, и я покидаю пост", - заявил он журналистам.
СМИ напоминают, что ранее партии "За людей" и "Свобода и справедливость" после решения словацкого правительства приобрести у России вакцину "Спутник V" от COVID-19 потребовали перестановок в правительстве.
В свою очередь премьер-министр Игор Матович назвал подобные требования "аморальными решениями партнеров по коалиции" и настаивал, что Крайчи должен оставаться на посту, пока вакцинация при помощи "Спутник V" в Словакии не наберет обороты.
"Мы не хотим, чтобы кто-либо блокировал использование российской вакцины", - цитируют СМИ слова премьера.
Ранее местным СМИ также стало известно о задержании главы Словацкой информационной службы - разведки и контрразведки - Владимира Пчолинского, предположительно, по обвинениям в коррупции.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Словакии с населением примерно в 5,4 млн человек было диагностировано более 331,5 тыс. заражений, свыше 8,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, более 255 тыс. выздоровели. За сутки в стране выявили 1 тыс. 978 случаев болезни, зарегистрировано 98 летальных исходов среди инфицированных.
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