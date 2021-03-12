Европейский сертификат о вакцинации будет включать только одобренные EMA вакцины

Будущий "паспорт вакцинации" для свободного передвижения в Евросоюзе будет действителен только при вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил в пятницу телеканал Euronews со ссылкой на источник в ЕС.
"Источник в ЕС сообщил Euronews, что предложение о Green Pass, которое будет выдвинуто 17 марта для содействия свободному перемещению внутри блока, будет распространяться только на вакцинацию препаратом, одобренным EMA. Почему? Потому что неутвержденные вакцины от других компаний не подпадают под действие положения об ответственности ЕС и контроле качества", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Источник Euronews пояснил, что член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс "дал понять, что государства-члены могут свободно вакцинировать своих граждан другими препаратами, но им не будет выдан лицензированный проездной сертификат, если их прививки не были сделаны одобренными вакцинами, из которых на данный момент прошли одобрение четыре - Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson".
Собеседник телеканала сказал, что срок действия "зеленого пропуска" должен быть ограничен окончанием пандемии COVID-19, при этом применение тестов и карантина по-прежнему не исключается в рамках обеспечения свободного перемещения.
"Таким образом, - делает вывод Euronews, - вакцинация не становится предварительным условием для свободного передвижения".
Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном форматах. Предполагается, что он поможет спасти предстоящий туристический сезон.
Телеканал напоминает заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о технической возможности разработать "зеленый пропуск" в течение примерно трех месяцев, используя данные, указывающие, был ли человек вакцинирован, показал ли он отрицательный результат при тесте и имеет ли иммунитет после заражения коронавирусом.
Но сначала должны быть решены многие политические проблемы, уточняется в публикации.
Фуад Ахундов: Новые фейки из Армении - про «бабушек и дедушек, страдающих в плену в Азербайджане»
Путин в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил реализацию договоренностей по Карабаху
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН о попытках незаконной переброски армянских военных в Карабах
Британские банки лишились большего числа женщин, чем мужчин в 2020 году
Румынская OMV Petrom может начать буровые работы на черноморском шельфе Грузии в 2024г
Акционеры австралийской FAR 15 апреля рассмотрят продажу доли в проекте в Сенегале с учетом предложения ЛУКОЙЛа
Серьезную аллергию и гиперчувствительность нужно добавить в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca - EMA
Регулятор ЮАР начинает оценку эффективности китайской вакцины Sinovac
ВОЗ не видит причин прекращать использовать вакцину AstraZeneca
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам