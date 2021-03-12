Британские банки лишились большего числа женщин, чем мужчин в 2020 году

Количество женщин, прекративших работу в британских банках во время пандемии коронавируса, превысило количество мужчин, что препятствует намерениям сектора добиться большего гендерного многообразия.

В течение 2020 года число женщин, работающих в пяти крупнейших банках страны, сократилось на 3%, тогда как число мужчин уменьшилось примерно на 2,1%, следует из данных, собранных Bloomberg News.

Число рабочих мест, которые занимали женщины, в британском банке NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) сократилось на 9% по сравнению с показателем в 5,2% у мужчин. В штате финансовой корпорации Standard Chartered Plc осталось примерно столько же мужчин, но число женщин уменьшилось на 2,2%. В этих банках наряду с Barclays Plc, Lloyds Banking Group Plc и HSBC Holdings Plс работает около миллиона человек по всему миру, при этом количество женщин и мужчин примерно одинаково.

Резкий разрыв в количестве женщин и мужчин, прекративших работу, вызван целым рядом причин. На протяжении нескольких лет британские кредиторы закрывают подразделения, в которых в основном работают женщины, так как клиенты переходят на дистанционное банковское обслуживание. Эта тенденция получила еще большее развитие во время пандемии.

Некоторые женщины уходят не по сокращению, а по собственному желанию. В Standard Chartered разрыв в потере рабочих мест "был, вероятно, связан с тем, что дети перешли на дистанционное обучение, и эта ноша несоразмерно легла на женщин", сказал генеральный директор компании Билл Уинтерс журналистам в ходе телефонной конференции.

Главный куратор профсоюза Unite Доминик Хук сообщил, что его организация поддерживает большое число женщин, работающих в сфере финансов, которые пытаются совмещать удаленную работу, быт и обучение детей.

Эта проблема актуальна не только для Великобритании. Международная консалтинговая компания Deloitte установила, что 70% работающих женщин в девяти крупнейших странах считают, что пандемия коронавируса затормозит их карьерный рост. Миллионы женщин в США прекратили трудовую деятельность, а число женщин, работающих на Уолл-стрит, остается низким. Согласно официальным статистическим данным Великобритании, пандемия остановила долгосрочный рост занятости среди женщин.

Лишь по одному показателю в британской финансовой сфере женщины обошли мужчин в прошлом году: повышение в должности до старшего руководства. Более 300 компаний, включая пять крупнейших кредиторов, обязались нанять больше женщин-руководителей.

Тем не менее, пандемия может прервать процесс найма женщин на руководящие должности.

По мнению бывшей руководительницы британской компании Virgin Money Ltd. Джейн-Энн Гадхии, было бы ошибкой забывать о проблеме занятости женщин во время восстановления экономики после пандемии.