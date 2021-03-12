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СНГ 12.03.2021 21:50

В Киргизии 11 апреля вместе с местными выборами пройдет референдум по новой Конституции

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о назначении референдума по принятию Конституции, сообщает в пятницу его пресс-служба.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон "О назначении референдума по проекту закона "О Конституции Кыргызской Республики", - сообщили в пресс-службе.

Согласно закону, референдум назначен на всей территории Киргизии на воскресенье, 11 апреля. Таким образом, референдум состоится одновременно с местными выборами.

8 февраля Жапаров подписал указ о проведении выборов депутатов местных советов 11 апреля.

17 февраля парламент Киргизии приступил к обсуждению нового проекта Конституции страны, который предусматривает утверждение в стране президентской формы правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.

В проекте новой Конституции говорится, что один и тот же президент Киргизии может возглавлять страну не более двух пятилетних сроков. Согласно действующей Конституции Киргизии, глава государства избирается сроком на шесть лет, но не может избираться дважды.

В проекте указано, что структура и состав правительства определяются президентом, деятельность правительства во главе с премьером обеспечивается администрацией президента. Глава правительства в свою очередь возглавляет администрацию президента.

В проекте также предлагается вывести Конституционную палату из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]