В Киргизии 11 апреля вместе с местными выборами пройдет референдум по новой Конституции

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о назначении референдума по принятию Конституции, сообщает в пятницу его пресс-служба.
"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон "О назначении референдума по проекту закона "О Конституции Кыргызской Республики", - сообщили в пресс-службе.
Согласно закону, референдум назначен на всей территории Киргизии на воскресенье, 11 апреля. Таким образом, референдум состоится одновременно с местными выборами.
8 февраля Жапаров подписал указ о проведении выборов депутатов местных советов 11 апреля.
17 февраля парламент Киргизии приступил к обсуждению нового проекта Конституции страны, который предусматривает утверждение в стране президентской формы правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.
В проекте новой Конституции говорится, что один и тот же президент Киргизии может возглавлять страну не более двух пятилетних сроков. Согласно действующей Конституции Киргизии, глава государства избирается сроком на шесть лет, но не может избираться дважды.
В проекте указано, что структура и состав правительства определяются президентом, деятельность правительства во главе с премьером обеспечивается администрацией президента. Глава правительства в свою очередь возглавляет администрацию президента.
В проекте также предлагается вывести Конституционную палату из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд Киргизии.
Фуад Ахундов: Новые фейки из Армении - про «бабушек и дедушек, страдающих в плену в Азербайджане»
Путин в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил реализацию договоренностей по Карабаху
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН о попытках незаконной переброски армянских военных в Карабах
Британские банки лишились большего числа женщин, чем мужчин в 2020 году
Румынская OMV Petrom может начать буровые работы на черноморском шельфе Грузии в 2024г
Акционеры австралийской FAR 15 апреля рассмотрят продажу доли в проекте в Сенегале с учетом предложения ЛУКОЙЛа
Серьезную аллергию и гиперчувствительность нужно добавить в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca - EMA
Регулятор ЮАР начинает оценку эффективности китайской вакцины Sinovac
ВОЗ не видит причин прекращать использовать вакцину AstraZeneca
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам