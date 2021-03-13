Афганистан направит в РФ и Турцию свои делегации на встречи по урегулированию

Правительство Афганистана работает над составом делегаций, которые отправятся на встречи по урегулированию, запланированные Россией и Турцией в марте и в апреле, сообщает в субботу канал Tolo News со ссылкой на советника по национальной безопасности Афганистана Хамдуллу Мохиба.
"Что касается (нашего - ИФ) участия, мы будем участвовать во встречах", - сказал Мохиб на брифинге для прессы.
"Афганское правительство работает над составом делегаций на этих двух мероприятиях", - приводит канал его слова.
Россия намерена 18 марта провести встречу по Афганистану в Москве, в которой предполагается участие так называемой "расширенной тройки" - РФ, США, Китая и Пакистана, а также Катара в качестве почетного гостя. Кроме того, во встрече планируется участие смешанной делегации Кабула, в которую войдут представители правительства Афганистана, Высшего совета национального примирения, а также группа наиболее видных политических деятелей. По данным информированного источника "Интерфакса", правительственную делегацию возглавит глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. Во встрече также предполагается участие представителей движения "Талибан".
Турция в апреле планирует провести международную конференцию по афганскому урегулированию. О составе участников и о других деталях встречи пока не сообщалось.
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