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Дальнее зарубежье 13.03.2021 20:40

Афганистан направит в РФ и Турцию свои делегации на встречи по урегулированию

Правительство Афганистана работает над составом делегаций, которые отправятся на встречи по урегулированию, запланированные Россией и Турцией в марте и в апреле, сообщает в субботу канал Tolo News со ссылкой на советника по национальной безопасности Афганистана Хамдуллу Мохиба.

"Что касается (нашего - ИФ) участия, мы будем участвовать во встречах", - сказал Мохиб на брифинге для прессы.

"Афганское правительство работает над составом делегаций на этих двух мероприятиях", - приводит канал его слова.

Россия намерена 18 марта провести встречу по Афганистану в Москве, в которой предполагается участие так называемой "расширенной тройки" - РФ, США, Китая и Пакистана, а также Катара в качестве почетного гостя. Кроме того, во встрече планируется участие смешанной делегации Кабула, в которую войдут представители правительства Афганистана, Высшего совета национального примирения, а также группа наиболее видных политических деятелей. По данным информированного источника "Интерфакса", правительственную делегацию возглавит глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. Во встрече также предполагается участие представителей движения "Талибан".

Турция в апреле планирует провести международную конференцию по афганскому урегулированию. О составе участников и о других деталях встречи пока не сообщалось.

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Тэги: АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]