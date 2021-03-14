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Дальнее зарубежье 14.03.2021 10:50

В Великобритании начали расследование в отношении жены президента Сирии

Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад, подозреваемой в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в республике, сообщают "Известия" со ссылкой на "Sunday Times".

Обращение, связанное с сирийским конфликтом, летом 2020 года получило подразделение по военным преступлениям полиции. Оно находится на рассмотрении.

Обращение прислала международная адвокатская коллегия Guernica 37. По ее данным, имеются «доказательства влияния первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил».

Из-за подозрений Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства.

Среди мер, которые власти могут предпринять в отношении Асад, называется красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии.

45-летняя Асад родилась в Великобритании, училась в Королевском колледже Лондона, работала в банке до замужества в 2000 году. После этого она переехала в Сирию.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]