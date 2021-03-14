В Великобритании начали расследование в отношении жены президента Сирии

Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад, подозреваемой в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в республике, сообщают "Известия" со ссылкой на "Sunday Times".
Обращение, связанное с сирийским конфликтом, летом 2020 года получило подразделение по военным преступлениям полиции. Оно находится на рассмотрении.
Обращение прислала международная адвокатская коллегия Guernica 37. По ее данным, имеются «доказательства влияния первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил».
Из-за подозрений Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства.
Среди мер, которые власти могут предпринять в отношении Асад, называется красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии.
45-летняя Асад родилась в Великобритании, училась в Королевском колледже Лондона, работала в банке до замужества в 2000 году. После этого она переехала в Сирию.
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