Глава Минтранса ФРГ поддержал отказ от бензина и дизеля к 2035 году

Министр транспорта Германии Андреас Шойер высказался за прекращение выпуска автомобилей с классическими бензиновыми и дизельными двигателями в течение ближайших 15 лет.

"Наша цель должна заключаться в постепенном отказе к 2035 году от двигателя внутреннего сгорания, работающего на ископаемом топливе", - заявил политик в интервью газете Welt am Sonntag.

Это, однако, по его словам, не будет означать смерть двигателя внутреннего сгорания, учитывая использование синтетического топлива. Для того чтобы оно стало конкурентоспособным, полагает Шойер, необходимо давление со стороны законодателей.

"Мы должны оставаться открытыми для технологий и в то же время продолжать вводить строгие требования по защите климата, чтобы в ближайшие 15 лет были созданы стимулы для разработки конкурентоспособного, экологически чистого топлива для двигателей внутреннего сгорания", - описал министр свое видение ситуации.