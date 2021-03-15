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Внешняя политика 15.03.2021 13:13

Ситуация на Южном Кавказе изменилась, ОБСЕ поддерживает трехстороннее заявление по Карабаху - Линде

Новая реальность, сформировавшаяся на Южном Кавказе, позволит расширить призму отношений между Азербайджаном и ОБСЕ, считает глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В прошлом году в результате Отечественной войны (войны в Карабахе – ИФ) Азербайджан освободил свои земли и сформировал в регионе новую реальность. Считаем, что эта новая реальность обогатит отношения между Азербайджаном и ОБСЕ", - сказал Байрамов в понедельник на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Байрамов подчеркнул, что в соответствии с Хельсинкским заключительным актом Азербайджан является сторонником формирования сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ. «Это создает возможности для сосуществования, мира в регионе. Сотрудничество с ОБСЕ в данном направлении может быть полезным. Считаем, что в послевоенный период имеются широкие возможности для сотрудничества», - сказал Байрамов.

Линде, в свою очередь, отметила, что ОБСЕ поддерживает соглашение о прекращении огня, подписанное руководителями Азербайджана, России и Армении. "Ситуация в регионе изменилась, и мы поддерживаем соглашение о прекращении огня. Как действующий председатель ОБСЕ, Швеция уделяет основное внимание защите системы безопасности в Европе и концепции всесторонней безопасности", - сказала она, также выразив поддержку деятельности Минской группы ОБСЕ.

А.Мамедов

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Тэги: ОБСЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]