Ситуация на Южном Кавказе изменилась, ОБСЕ поддерживает трехстороннее заявление по Карабаху - Линде

Новая реальность, сформировавшаяся на Южном Кавказе, позволит расширить призму отношений между Азербайджаном и ОБСЕ, считает глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В прошлом году в результате Отечественной войны (войны в Карабахе – ИФ) Азербайджан освободил свои земли и сформировал в регионе новую реальность. Считаем, что эта новая реальность обогатит отношения между Азербайджаном и ОБСЕ", - сказал Байрамов в понедельник на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Байрамов подчеркнул, что в соответствии с Хельсинкским заключительным актом Азербайджан является сторонником формирования сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ. «Это создает возможности для сосуществования, мира в регионе. Сотрудничество с ОБСЕ в данном направлении может быть полезным. Считаем, что в послевоенный период имеются широкие возможности для сотрудничества», - сказал Байрамов.

Линде, в свою очередь, отметила, что ОБСЕ поддерживает соглашение о прекращении огня, подписанное руководителями Азербайджана, России и Армении. "Ситуация в регионе изменилась, и мы поддерживаем соглашение о прекращении огня. Как действующий председатель ОБСЕ, Швеция уделяет основное внимание защите системы безопасности в Европе и концепции всесторонней безопасности", - сказала она, также выразив поддержку деятельности Минской группы ОБСЕ.

А.Мамедов