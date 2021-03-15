Ситуация на Южном Кавказе изменилась, ОБСЕ поддерживает трехстороннее заявление по Карабаху - Линде

Новая реальность, сформировавшаяся на Южном Кавказе, позволит расширить призму отношений между Азербайджаном и ОБСЕ, считает глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"В прошлом году в результате Отечественной войны (войны в Карабахе – ИФ) Азербайджан освободил свои земли и сформировал в регионе новую реальность. Считаем, что эта новая реальность обогатит отношения между Азербайджаном и ОБСЕ", - сказал Байрамов в понедельник на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.
Байрамов подчеркнул, что в соответствии с Хельсинкским заключительным актом Азербайджан является сторонником формирования сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ. «Это создает возможности для сосуществования, мира в регионе. Сотрудничество с ОБСЕ в данном направлении может быть полезным. Считаем, что в послевоенный период имеются широкие возможности для сотрудничества», - сказал Байрамов.
Линде, в свою очередь, отметила, что ОБСЕ поддерживает соглашение о прекращении огня, подписанное руководителями Азербайджана, России и Армении. "Ситуация в регионе изменилась, и мы поддерживаем соглашение о прекращении огня. Как действующий председатель ОБСЕ, Швеция уделяет основное внимание защите системы безопасности в Европе и концепции всесторонней безопасности", - сказала она, также выразив поддержку деятельности Минской группы ОБСЕ.
А.Мамедов
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